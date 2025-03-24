В Крыму ехавшие к месту ДТП с автобусом спасатели попали в аварию

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция России"

Автомобиль подразделения регионального МЧС "Крым-Спас", который направлялся к месту аварии с автобусом, столкнулся с легковушкой в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным МЧС, машина ехала со спецсигналами, однако попала в ДТП на перекрестке улиц Никанорова и Киевской. В результате травмы получили водитель и пассажир легкового авто. В ведомстве уточнили, что обоих уже доставили в больницу для обследования.

МВД начало проверку, в ходе которой будут установлены все причины произошедшего.

Спасатели должны были прибыть к месту столкновения рейсового автобуса и грузовика, которое произошло под Симферополем 24 марта. В ДТП погибли шесть человек. Еще 22, в том числе 8 детей, пострадали.

В данный момент на месте ДТП находятся спасатели, врачи, следователи и сотрудники ГАИ. Также по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как уточняла крымская прокуратура, грузовик, на который был совершен наезд, перевозил зерно. Он двигался с грузом и дополнительным прицепом. Из-за столкновения край прицепа пробил лобовое стекло автобуса, а передняя часть последнего оказалась сильно повреждена.