Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Симферополем

Фото: телеграм-канал Readovka

Уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения возбуждено по факту ДТП под Симферополем. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СУ СК России.

На место ЧП выехали следователи для проведения следственных действий, уточнили в ведомстве.

Рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе Симферополь – Евпатория утром 24 марта. Сообщалось, что погибли пять человек, еще 15 получили травмы. Позднее МЧС РФ уточнило, что число пострадавших составляет 13 человек.

В оперативных службах указывали, что автобус перевозил 32 человека. В настоящий момент пострадавших осматривают врачи.

До этого в результате ДТП на 198-м километре трассы М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб, еще 10, включая пятерых детей, пострадали. В ГАИ отметили, что в аварию попали четыре легковых автомобиля.