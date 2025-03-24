Число погибших в ДТП под Симферополем выросло до пяти

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Число погибших при столкновении рейсового автобуса и грузовика на трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму, по предварительным данным, возросло до пяти человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД региона.

В настоящее время правоохранители уточняют количество пострадавших, добавили в ведомстве.

Авария произошла 24 марта на трассе Симферополь – Евпатория. Изначально сообщалось о трех погибших и 15 пострадавших. Предварительно известно также, что автобус перевозил 32 человека.

Еще одно столкновение произошло ранее на Киевском шоссе в Москве. В ДТП участвовали четыре машины, два пассажира были направлены в больницу. Тогда же решался вопрос о госпитализации еще двоих пострадавших.

