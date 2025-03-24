ТАСС: количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 22

24 марта, 10:54Происшествия
Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 22, в числе которых восемь детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"(Всего. – Прим. ред.) 28 пострадавших, из них восемь – дети", – уточнил собеседник агентства.
На место ЧП приехали семьи некоторых пострадавших. Им оказывают психологическую помощь сотрудники Центра медицины катастроф и Центра экстренной психологической помощи.
Авария с автобусом и грузовиком произошла под Симферополем 24 марта. По данным оперативных служб, автобус перевозил 32 пассажиров.
В результате столкновения погибли шесть человек. На место ЧП прибыли спасатели, врачи, следователи и сотрудники ГАИ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Как уточняла крымская прокуратура, грузовик, на который был совершен наезд, перевозил зерно. На кадрах ДТП заметно, что автомобиль двигался с грузом и дополнительным прицепом. Из-за столкновения край прицепа пробил лобовое стекло автобуса, а передняя часть последнего оказалась сильно повреждена.
В аварии на трассе Симферополь – Евпатория пострадали 22 человека