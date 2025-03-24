ТАСС: число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 21

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция России"

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму выросло до 21, еще шестеро погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Всего 27 пострадавших, из них шесть погибших. Среди пострадавших – семеро детей", – сказал собеседник агентства.

Водитель автобуса заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди грузовик с прицепом, следует из оперативного видео МВД Крыма.

"Сотрудниками Госавтоинспекции водитель рейсового автобуса освидетельствован на месте происшествия. Установлено, что водитель трезв", – уточнили в ведомстве.

ДТП с автобусом и грузовиком произошло под Симферополем 24 марта. Известно, что автобус перевозил 32 пассажиров. На место ЧП прибыли спасатели, врачи, следователи и сотрудники ГАИ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным крымской прокуратуры, грузовик, на который был совершен наезд, перевозил зерно. На кадрах ДТП видно, что автомобиль двигался с грузом и дополнительным прицепом. Из-за столкновения край прицепа пробил лобовое стекло автобуса, а передняя часть последнего оказалась сильно повреждена.