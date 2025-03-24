Пострадавшие в ДТП с автобусом в Крыму доставлены в больницы Симферополя

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция России"

В больницы Симферополя доставлены 16 пострадавших в аварии с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

Как уточнил помощник министра, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время врачи проведут телеконсультации с коллегами федеральных медцентров, по результатам которых будет принято решение о дальнейшем лечении.

Помимо этого, еще 13 человек проходят осмотр у врачей, которые проводят диагностические мероприятия. Также семеро детей получили помощь медиков амбулаторно.

Об аварии в Крыму стало известно утром 24 марта. По данным Следственного комитета РФ, автобус столкнулся с грузовиком на Евпаторийском шоссе в районе села Укромного.

В результате ДТП пострадали 22 человека, всего в автобусе находились 32 человека. При этом, указал глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин, восемь человек из числа пострадавших получили тяжелые травмы.

Как уточнили в крымской прокуратуре, грузовик, на который был совершен наезд, перевозил зерно. Он двигался с грузом и дополнительным прицепом. Из-за столкновения край прицепа пробил лобовое стекло автобуса, а передняя часть последнего оказалась сильно повреждена.

В связи с ЧП были возбуждены два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".