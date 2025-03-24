Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 37

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Крыму выросло до 37 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым пострадали всего 43 человека, из них 6 человек погибли", – говорится в сообщении.

Из пострадавших 22 человека были госпитализированы, в том числе один ребенок. Среди госпитализированных 4 пациента в тяжелом состоянии. Еще 15 пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

Столкновение рейсового автобуса и грузовика произошло на Евпаторийском шоссе в районе села Укромного утром 24 марта. В результате ДТП погибли 6 человек.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, грузовик перевозил зерно. Он ехал с грузом и дополнительным прицепом. Из-за столкновения край прицепа пробил лобовое стекло автобуса, и его передняя часть оказалась сильно повреждена.

В связи с ЧП были возбуждены два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным СК, в настоящее время задержан водитель автобуса. Следствие пояснило, что он проходит в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.