Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Иванове

Фото: телеграм-канал "МЧС Ивановской области"

Шесть человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и автобуса в городе Иванове. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, сообщение об аварии на улице Лежневской поступило 25 марта в 06:47. Там столкнулись микроавтобус Ford Transit и автобус "Богдан". Травмы получили шестеро взрослых, их уже осматривают врачи.

Ранее в результате ДТП на 198-м километре трассы М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб и 10, включая пятерых детей, пострадали. Они получили травмы различной степени тяжести.

Как указали в ГАИ, в аварии участвовали автомобили Mitsubishi Lancer, Nissan, Hyundai и "Нива".