Собянин: в апреле и мае в Москве пройдут мероприятия в честь 90-летия метро

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Праздничные мероприятия пройдут в Москве в честь 90-летия метрополитена в апреле и мае. Жители и гости города увидят украшенную инфраструктуру, тематические поезда, трамваи и автобусы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, за почти вековую историю метро остается комфортным, надежным и безопасным видом транспорта. Раньше подземка насчитывала только 13 станций от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской". Однако на сегодняшний день в метро их количество составляет уже 302, 120 из которых открылись с 2010 года.



Как уточнил Собянин, одной из главных площадок праздничных мероприятий станет станция "Сокольники", где 15 мая пройдет историческая реконструкция запуска метро в 1935 году. Тем временем на Кольцевой линии пассажиры увидят парад поездов, а на станции "Полежаевская" впервые откроется выставка спецтехники подземки, на которой представят уникальный диагностический поезд "Синергия-2".

"И, конечно, в центре праздника будут сами пассажиры и сотрудники метро. В метрополитене работают больше 60 тысяч человек, для многих из которых это настоящее призвание", – написал мэр Москвы.

Кроме того, горожане смогут отправить поздравление с 90-летием метро через чат-бота Александру. Сервис запустят в апреле, а сообщения, отправленные через него, появятся на свыше чем 34 тысячах экранов в транспорте, лучшие покажут на фасаде Смоленского метромоста.



Ранее Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы столицы на этот год. В Москве продолжится подготовка к запуску первого беспилотного поезда на Большой кольцевой линии метро и первого в России беспилотного трамвая. Помимо этого, в городе завершится модернизация подвижного состава на МЦД.

