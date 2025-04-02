Более 40 эскалаторов отремонтировали в метро Москвы с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2025 года в Московском метрополитене специалисты отремонтировали 44 эскалатора. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Как объяснило транспортное ведомство, от этого зависят безопасность и комфорт поездок пассажиров.

В рамках работ на 14 эскалаторах был проведен капремонт с полной переборкой и заменой ряда деталей, отремонтированы узлы и детали, включая валы редуктора, тяговые цепи и ступени. На 30 эскалаторах специалисты заменили отдельные элементы, в число которых входят настил и бегунки ступеней.

"Наш приоритет – это безопасность и комфорт пассажиров. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы тщательно следим за состоянием транспортной инфраструктуры. Например, проводим планово-предупредительные работы по ремонту эскалаторов метро", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В настоящее время на ремонт закрыт эскалатор в переходе со станции метро "Проспект Мира" на Кольцевую линию. Он не будет работать до 30 апреля. Также ремонтные работы проходят на эскалаторе на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Ограничения действуют в вестибюле рядом с выходами № 2–4 до 24 апреля.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новая станция метро "Народное Ополчение" на Рублево-Архангельской линии будет напоминать по оформлению первые станции метрополитена. Вдоль платформы будут расположены два ряда колонн со встроенной подсветкой, которые образуют своды.

