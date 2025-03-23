Эскалатор на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт на ремонт с 31 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эскалатор в переходе со станции метро "Проспект Мира" на Кольцевую линию закроют на ремонт с 31 марта, сообщается на сайте столичного метрополитена.

Эскалатор не будет работать по 30 апреля. Отмечается, что узнать о ремонтах в столичном метро можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

Ранее сообщалось, что эскалатор временно не будет работать на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена с 10 марта по 24 апреля. Ограничения будут действовать в вестибюле рядом с выходами № 2–4 в связи с проведением ремонтных работ.

