Эскалатор на станции метро "Менделеевская" закроют на ремонт

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

Эскалатор временно не будет работать на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена с 10 марта по 24 апреля, предупредили на сайте московской подземки.

Ограничения будут действовать в вестибюле рядом с выходами № 2–4 в связи с проведением ремонтных работ.

Вместе с тем москвичей предупредили об изменении графика движения поездов Ленинградского направления ОЖД в текущем месяце. Это связано с проведением модернизации инфраструктуры.

Расписание изменится 15, 16, 17, 19, 21, 25 и 26 марта. Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, а некоторые рейсы будут отменены.