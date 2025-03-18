Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Народное Ополчение"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая станция метро "Народное Ополчение" на Рублево-Архангельской линии будет напоминать по оформлению первые станции метрополитена, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Вдоль платформы будут расположены два ряда колонн со встроенной подсветкой, которые образуют своды. Похожее оформление можно увидеть на станции "Кропоткинская", построенной в 1935 году. По словам главы города, в дизайне станции будут преобладать серые и красные цвета, а для отделки планируется использовать только отечественные материалы.

"Станция будет неглубокого заложения с двумя вестибюлями и выходами на улицу Демьяна Бедного, а также к проспекту Маршала Жукова. Южный вестибюль соединят пересадкой с одноименной станцией БКЛ", – сообщил Собянин.

В настоящее время станция "Народное Ополчение" готова на 55%, уточнил мэр Москвы.

Ранее Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метрополитена. Основная часть платформы будет светлой, а путевые стены – темными. В центре разместят белые колонны, которые плавно переходят в своды над зоной ожидания поездов.

Тем временем впервые за 70 лет на Кольцевой линии метро началось строительство новой станции, которая получит название "Достоевская". Работы ведутся в историческом центре Москвы, в непосредственной близости с действующей линией метрополитена, сообщил мэр.