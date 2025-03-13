"Мой район. Новости": станция "Бульвар Генерала Карбышева" готова почти на 50%

Новая станция "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро в районе Хорошёво-Мнёвники готова почти наполовину, она разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию. В будущем благодаря графитовой ветке москвичи смогут строить новые варианты маршрутов, пересаживаться на МЦК, БКЛ и другие линии метро.

Сейчас идет строительство основных монолитных конструкций. Станцию посвятят российским инженерным войскам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".