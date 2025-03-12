Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 00:00

Транспорт

"Мой район. Новости": спецпоезда "Москва-2020" будут тестировать в метро по ночам

"Мой район. Новости": спецпоезда "Москва-2020" будут тестировать в метро по ночам

Новости Москвы: город выделил 60 новых помещений для социальных организаций

ЦОДД сообщил, что на Хорошёвском шоссе с 12 марта будут недоступны две полосы

Минтранс призвал авиакомпании усилить работу call-центров после атак БПЛА на Москву

"Мой район. Новости": в Москве переразметили дороги и улучшили движение

В мэрии Москвы оценили идею депутатов о снижении скорости арендных самокатов до 10 км/ч

В Минтрансе сообщили, что московские аэропорты работают штатно

Минтранс сообщил о приземлении 83-х самолетов на запасные аэродромы

Прокат самокатов в Москве откроют, когда установится сухая погода

Москвичам рассказали, какие рейсы задерживаются в аэропорту Шереметьево

Специально дооборудованные поезда "Москва-2020" будут тестировать по ночам в метро в рамках подготовки к запуску беспилотных составов в столичной подземке. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, городские власти только приступают к началу перевода столичного метрополитена в беспилотный режим.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
транспортметрогородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика