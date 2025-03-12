"Мой район. Новости": спецпоезда "Москва-2020" будут тестировать в метро по ночам

Специально дооборудованные поезда "Москва-2020" будут тестировать по ночам в метро в рамках подготовки к запуску беспилотных составов в столичной подземке. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, городские власти только приступают к началу перевода столичного метрополитена в беспилотный режим.

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