11 марта, 16:15Транспорт
Минтранс сообщил о приземлении 83-х самолетов на запасные аэродромы
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Утром 11 марта 83 самолета были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах из-за временных ограничений на работу аэропортов России. Об этом сообщило агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные министерства транспорта РФ.
Минтранс России призвал авиакомпании усилить работу call-центров и оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов.
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