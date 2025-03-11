Минтранс сообщил о приземлении 83-х самолетов на запасные аэродромы

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Утром 11 марта 83 самолета были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах из-за временных ограничений на работу аэропортов России. Об этом сообщило агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные министерства транспорта РФ.

Минтранс России призвал авиакомпании усилить работу call-центров и оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов.

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