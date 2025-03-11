Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 16:15

Транспорт

Минтранс сообщил о приземлении 83-х самолетов на запасные аэродромы

Минтранс сообщил о приземлении 83-х самолетов на запасные аэродромы

Прокат самокатов в Москве откроют, когда установится сухая погода

Москвичам рассказали, какие рейсы задерживаются в аэропорту Шереметьево

Сезон проката самокатов в столице может стартовать 15 марта

Ограничения на прием и выпуск рейсов из Москвы сняты

Рейсы авиакомпании AZAL вылетели из Баку в Москву

"Мой район. Новости": электробусы вышли на новый маршрут в районе Филевский Парк

Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме

"Это Москва. Инфраструктура": чужие столицы

На юге Москвы перекрыли движение в связи с падением БПЛА

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Утром 11 марта 83 самолета были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах из-за временных ограничений на работу аэропортов России. Об этом сообщило агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные министерства транспорта РФ.

Минтранс России призвал авиакомпании усилить работу call-центров и оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика