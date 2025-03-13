В 18 районах Москвы скорректируют маршруты наземного транспорта

С 15 марта в 18 районах Москвы вступят в силу изменения маршрутов наземного городского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Автобусы и электробусы начнут ближе подъезжать к социальным объектам, станциям метро и МЦД, что сделает поездки для горожан быстрее и удобнее.

В прошлом году было скорректировано 140 маршрутов, что привело к увеличению пассажиропотока. В этот раз изменения затронут, в частности, Можайский район, где автобусы станут подъезжать ближе к вестибюлю станции МЦД-1 Сетунь. В Коммунарке маршруты перенесут с Фитаревской улицы на Сосенский Стан, чтобы жителям было удобнее добираться до социальных объектов.

Всего в рамках обновлений будет изменено 20 маршрутов, что улучшит доступность жилых кварталов, школ, поликлиник и других социальных объектов для тысяч москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.