12 марта, 13:30Транспорт
Более 280 тыс раз москвичи оставили машины на перехватывающих парковках с января
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Более 280 тысяч раз москвичи бесплатно оставили машины на перехватывающих парковках с января, сообщили в столичном Дептрансе.
Жители Подмосковья уже начали обращаться к врачам из-за укусов клещей, рассказали в телеграм-канале министерства здравоохранения региона.
Рекорд тепла установлен в Москве 12 марта, заявили синоптики.