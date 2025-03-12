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12 марта, 13:30

Транспорт

Более 280 тыс раз москвичи оставили машины на перехватывающих парковках с января

Более 280 тыс раз москвичи оставили машины на перехватывающих парковках с января

Минтранс РФ подготовил изменения в ПДД об электросамокатах

Москвичам рассказали, когда откроется городской вокзал Петровско-Разумовская

Жители старого фонда Москвы смогут попасть в новую волну реновации после 2032 года

Городской вокзал Петровско-Разумовская откроют в 2025 году

На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от "Таганской" до "Баррикадной"

Пользователей электросамокатов могут приравнять к водителям транспорта

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран еще не получил письмо от Трампа

"Мой район. Новости": поезда "Москва-2020" будут тестировать на БКЛ по ночам

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 12 марта

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Более 280 тысяч раз москвичи бесплатно оставили машины на перехватывающих парковках с января, сообщили в столичном Дептрансе.

Жители Подмосковья уже начали обращаться к врачам из-за укусов клещей, рассказали в телеграм-канале министерства здравоохранения региона.

Рекорд тепла установлен в Москве 12 марта, заявили синоптики.

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