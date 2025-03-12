Более 280 тыс раз москвичи оставили машины на перехватывающих парковках с января

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Более 280 тысяч раз москвичи бесплатно оставили машины на перехватывающих парковках с января, сообщили в столичном Дептрансе.

Жители Подмосковья уже начали обращаться к врачам из-за укусов клещей, рассказали в телеграм-канале министерства здравоохранения региона.

Рекорд тепла установлен в Москве 12 марта, заявили синоптики.