Москвичи приобрели у города почти 8,3 тыс машино-мест в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За прошлый год Москва заключила около 8,3 тысячи договоров купли-продажи парковочных мест, общая площадь которых составляет свыше 127,8 тысячи "квадратов". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Машино-места остаются востребованными среди москвичей, а также организаций, ведущих свою деятельность в столице. Город предлагает различные варианты: многоуровневые отдельно стоящие гаражные комплексы, подземные паркинги жилых домов", – отметил он.

По итогам 2024 года горожане приобрели машино-места в 10 административных округах. Москвичи покупали их на торгах и посредством публичного предложения, а также по преимущественному праву со скидкой.

"По итогам 2024 года больше всего машино-мест продано на юго-востоке столицы – в собственность было оформлено почти 2 тысячи объектов. Более 1,9 тысячи машино-мест купили на юго-западе Москвы и около 1,3 тысячи – в Западном административном округе", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Парковочные места можно приобрести по преимущественному праву по стоимости на 40% ниже рыночной. Такая опция касается владельцев квартир в домах, около которых продаются машино-места.

Приобрести место можно путем участия в электронных торгах. Информация об объектах представлена на Инвестиционном портале Москвы. Там показаны различные предложения: машино-места в многоуровневых паркингах, на подземных стоянках, а также в гаражах-боксах.

Ранее сообщалось, что столичные водители около 9 миллионов раз скачали приложение "Парковки России" с 2019 года. Уточняется, что 5 лет назад разработчики выпустили обновленную версию программы, в которую вошли такие уникальные функции, как новые способы оплаты по СБП и баллами "Миллион призов", возможность исправлять ошибки при оплате парковки и оплата платных дорог.

