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Новости

05 февраля, 11:15

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В Москве открыли более 40 новых городских вокзалов

В Москве открыли более 40 новых городских вокзалов

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С момента открытия Московских центральных диаметров в городе появились 45 новых вокзалов. Темпы их реконструкции и строительства стали одними из самых быстрых в транспортной инфраструктуре столицы. Работы ведутся круглосуточно независимо от погодных условий. При этом движение поездов не прекращается.

Важным преимуществом новых станций является наличие закрытых теплых зон и концепция "сухие ноги". Это означает, что пассажиры могут выходить из электричек и переходить на другие виды транспорта под крышей, что защищает от дождя и снега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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