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31 января, 10:00

Культура

"Культура за 100 секунд": улицы Москвы украсили к китайскому Новому году

"Культура за 100 секунд": улицы Москвы украсили к китайскому Новому году

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В Москве продолжается фестиваль "Китайский Новый год". Улицы украшены бумажными драконами и красными фонариками, а у площади Революции проходят мастер-классы. Сегодня, 31 января, в 14:00 можно научиться делать традиционный китайский конверт – символ благополучия, а в 17:00 создать красный фонарик – один из главных талисманов Поднебесной.

Также выставка, посвященная китайскому Новому году, проходит в ландшафтном парке "Митино". Здесь художники-акварелисты изображают панд, девушек в традиционных нарядах и драконов. Также в программе – чайные церемонии, мастер-классы по рисованию и концерты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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