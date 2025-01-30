Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Китайский Новый год встретят в кинопарке "Москино" в выходные, 1 и 2 февраля. С 11:00 до 17:00 гости смогут посмотреть развлекательную программу с атмосферой Востока, посетить спектакли и кинотеатр, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для посетителей кинопарка подготовили квест "Пришествие китайского духа", основанный на китайских мифах. Ведущий расскажет о монстре Нянь и украшениях к празднику, а гости найдут красные предметы в декорациях "Соборная площадь Москвы" и "Ковбойский городок", чтобы одолеть чудище.

Кроме того, на площадке "Москино" проведут мастер-классы, которые познакомят с росписью традиционных китайских фонариков, каллиграфией и лепкой. Занятия будут проходить каждый час вплоть до закрытия декораций.

Также на центральной площади в 11:30, 13:30 и 15:30 посетителей научат китайскому танцу дракона. В каждом занятии могут участвовать до пяти человек.

Во время игр в стиле китайского Нового года "Хранитель-дракон", "Куб Сома", "Мигонг" и "Гомоку" гости смогут собрать пазл с изображением дракона, потренироваться в меткости, сложить куб из разнообразных фигур, пройти лабиринт и многое другое.

Помимо этого, в субботу и воскресенье в 12:30, 14:30 и 16:30 состоится шоу китайских барабанщиков, в репертуаре которых традиционные композиции.

Между тем продолжают работать каток и тюбинговая горка, которые открыты для гостей до 21:00. В кинопарке можно взять на прокат ватрушки и коньки.

На территории кинопарка для детей организованы мастер-классы "Московские каникулы", в ходе которых юные гости создадут магнит в виде снеговика и распишут кинохлопушку. Занятия длятся по 45 минут и проходят с 11:00 до 17:00.

В свою очередь, педагоги по танцам, пению и актерству готовы научить профессиональным навыкам гостей в рамках занятий "Медиа Академии".

Также в субботу и воскресенье состоятся показы представления "Соборная площадь". Они пройдут в 18:00 и 19:30. В центре сюжета – события Смутного времени на Руси, народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, заговорщики Сигизмунд III, Марина Мнишек и Лжедмитрий II. Благодаря 3D-декорациям, историческим костюмам и музыкальному сопровождению гости окунутся в события того времени. Сеансы спектакля будут проходить до 23 февраля.

Пешеходная экскурсия "Киноэкспедиция" стартует для гостей в 13:00 1-го числа и в 14:00 2-го числа. Она продлится 1,5 часа, за который группа обойдет декорации кинопарка, в том числе "Пограничный КПП в Берлине", "Глухая деревня" и "Москва 1940-х годов".

В выходные в "Москино" пройдут традиционные постановочные съемки по мотивам фильма "Джентльмены удачи" и сказки "Варвара-краса, длинная коса". Посетителям раздадут костюмы Трошкина, Хмыря, Алибабаевича или Косого или сказочных героев. Под руководством режиссера они сыграют одну из сцен в декорациях, сделают памятные фотографии.

Кроме того, гости смогут сделать снимки в образах персонажей из кинолент "Карнавальная ночь", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Девчата" и других.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" проходит с 28 января по 9 февраля в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая. Горожан и туристов ждут мероприятия на Манежной, Тверской и Болотной площадях, ВДНХ, в Московском зоопарке и других популярных местах. Все площадки фестиваля можно найти в приложении "Московский транспорт".

Жители и гости столицы могут увидеть северное сияние на Манежной площади. Его будут показывать ежедневно в вечернее время до 9 февраля. Природное явление привлекает в Россию многих туристов из Китая, так как там есть примета, что увидеть в небе северное сияние – к счастью.