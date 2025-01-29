На Манежной площади в честь китайского Нового года показывают северное сияние

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Жители и гости столицы могут увидеть северное сияние на Манежной площади. Световое шоу в честь китайского Нового года подготовлено в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Северное сияние будут показывать ежедневно в вечернее время до 9 февраля. Природное явление привлекает в Россию многих туристов из Китая, так как там есть примета, что увидеть в небе северное сияние – к счастью.

Тематическое световое шоу в рамках фестиваля организовали и на Болотной площади. Здесь посетители также могут увидеть имитацию водоема с карпами кои, которые "плавают" вслед за ними подо льдом. Шоу начинается ежедневно в 18:00.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" проходит с 28 января по 9 февраля в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая. Горожан и туристов ждут мероприятия на Манежной, Тверской и Болотной площадях, ВДНХ, в Московском зоопарке и других популярных местах. Все площадки фестиваля можно найти в приложении "Московский транспорт".

Кроме того, к фестивалю подготовили традиционные китайские блюда. Их можно будет попробовать в стилизованных шале.

Между тем в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" прошел мастер-класс по игре го. Чемпион России по вэйци, президент Московской Федерации го Тимур Санкин провел мероприятие и рассказал посетителям историю и правила традиционной китайской игры. Он добавил, что достичь мастерства в го можно на протяжении многих лет, несмотря на ее простоту.