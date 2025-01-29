Мастер-класс по игре в го прошел на фестивале "Китайский Новый год в Москве"

Фото: пресс-служба ВДНХ

В рамках московского фестиваля "Китайский Новый год в Москве" прошел мастер-класс по игре го. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Чемпион России по вэйци, президент Московской Федерации го Тимур Санкин провел мероприятие и рассказал посетителям историю и правила традиционной китайской игры.

Санкин отметил, что го существует около 4 тысяч лет и считается благородным искусством Китая. Чемпион РФ подчеркнул, что она отвечает не только за стратегию, но и за гармонию и красоту.

"Мы используем черные и белые фишки, которые называются "камни", и делаем ходы по очереди. Можем ходить в совершенно свободное место на доске, ходим на перекрестке. И цель игры – оградить как можно больше пространства, то есть занять как можно больше пространства этой доски", – объяснил эксперт.

Он добавил, что достичь мастерства в го можно на протяжении многих лет, несмотря на ее простоту.

При этом Санкин рассказал, что раньше компьютеру долгое время нельзя было обыграть человека в го. Однако в 2016 году компания Google создала программу, которая смогла переиграть чемпиона мира по китайской игре.

"И это была сенсация из мира науки. Вот с этого момента как раз таки и начали говорить про нейросети и про искусственный интеллект", – объяснил чемпион РФ по игре в го.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартовал 28 января. Церемония открытия фестиваля началась с шествия символов уходящего и наступившего годов – дракона и змеи. Всего в рамках встречи китайского Нового года в Москве проведут свыше 400 мероприятий. Они продлятся до 9 февраля на Манежной и Тверской площадях, ВДНХ, в Московском зоопарке и других локациях.

