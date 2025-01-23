23 января, 13:45Культура
"Сити": подборка фильмов недели на стримингах и в кино
Команда проекта "Сити" подготовила дайджест кинопремьер недели в Москве.
На экраны выходит комедия о братьях-близнецах "Василий" с Александром Петровым в главной роли. Еще в прокат выходит турецкий фильм "Холоп. Великолепный век" с Керемом Бюрсином (исполнитель роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь". – Прим. ред.).
Между тем в Мультимедиа Арт Музее устраивают показы картин в память о режиссере Дэвиде Линче. Подробнее – в программе "Сити".