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23 января, 13:45

Культура

"Сити": подборка фильмов недели на стримингах и в кино

"Сити": подборка фильмов недели на стримингах и в кино

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Команда проекта "Сити" подготовила дайджест кинопремьер недели в Москве.

На экраны выходит комедия о братьях-близнецах "Василий" с Александром Петровым в главной роли. Еще в прокат выходит турецкий фильм "Холоп. Великолепный век" с Керемом Бюрсином (исполнитель роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь". – Прим. ред.).

Между тем в Мультимедиа Арт Музее устраивают показы картин в память о режиссере Дэвиде Линче. Подробнее – в программе "Сити".

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