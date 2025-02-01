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01 февраля, 08:05

Транспорт

"Мой район. Новости": новый мост соединит Береговой проезд и Шелепихинское шоссе

"Мой район. Новости": новый мост соединит Береговой проезд и Шелепихинское шоссе

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В Москве появится новый мост, который соединит Береговой проезд и Шелепихинское шоссе. Это улучшит транспортную ситуацию сразу в четырех районах столицы. Водителям больше не придется проезжать лишние три километра, а время в пути сократится в среднем на 8 минут.

Также появится дополнительный выезд из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе. Новая дорога сделает передвижение удобнее для жителей строящихся домов в Береговом проезде и на Шелепихинской набережной. Достроить мост планируют в этом году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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