"Мой район. Новости": новый мост соединит Береговой проезд и Шелепихинское шоссе

В Москве появится новый мост, который соединит Береговой проезд и Шелепихинское шоссе. Это улучшит транспортную ситуацию сразу в четырех районах столицы. Водителям больше не придется проезжать лишние три километра, а время в пути сократится в среднем на 8 минут.

Также появится дополнительный выезд из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе. Новая дорога сделает передвижение удобнее для жителей строящихся домов в Береговом проезде и на Шелепихинской набережной. Достроить мост планируют в этом году.

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