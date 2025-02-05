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05 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 февраля

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

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Городские камеры зафиксировали интенсивное движение на Варшавском шоссе

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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