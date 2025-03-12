Минтранс предложил приравнять водителей самокатов к автомобилистам

Минтранс подготовил поправки в правила дорожного движения. В частности, водителей самокатов хотят приравнять к автомобилистам.

Ведомство также предложило разграничить такие понятия как средство индивидуальной мобильности, велосипед и мопед и запретить им разгоняться вблизи пешеходов и сигналить, чтобы освободить проезд.

Поможет ли это сделать движение на дорогах безопаснее? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.