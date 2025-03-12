Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 22:15

Транспорт

Минтранс предложил приравнять водителей самокатов к автомобилистам

Минтранс предложил приравнять водителей самокатов к автомобилистам

"Мой район. Новости": удобные пересадки сделают на вокзале Петровско-Разумовская

"Деньги 24": 617 электромобилей продали в феврале в России

Москвичам рассказали, как будет выглядеть городской вокзал Петровско-Разумовская

Пассажиры совершили более 1 млн поездок на трамвайном маршруте № 2 в Москве

Более 280 тыс раз москвичи оставили машины на перехватывающих парковках с января

Минтранс РФ подготовил изменения в ПДД об электросамокатах

Москвичам рассказали, когда откроется городской вокзал Петровско-Разумовская

Жители старого фонда Москвы смогут попасть в новую волну реновации после 2032 года

Городской вокзал Петровско-Разумовская откроют в 2025 году

Минтранс подготовил поправки в правила дорожного движения. В частности, водителей самокатов хотят приравнять к автомобилистам.

Ведомство также предложило разграничить такие понятия как средство индивидуальной мобильности, велосипед и мопед и запретить им разгоняться вблизи пешеходов и сигналить, чтобы освободить проезд.

Поможет ли это сделать движение на дорогах безопаснее? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья КрамароваКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика