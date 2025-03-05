Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 16:20

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"Мой район. Новости": в Коптеве появились новые пешеходные переходы с подсветкой

"Мой район. Новости": в Коптеве появились новые пешеходные переходы с подсветкой

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В районе Коптево заработал новый пешеходный переход с уникальной светодиодной лентой. Она дублирует сигнал светофора на зебре возле дома 63 на Большой Академической улице. Теперь в темное время суток водители смогут заранее заметить пешеходов, что повысит безопасность на дороге.

В этом году подобная подсветка появится еще на 38 перекрестках Москвы, включая оживленные магистрали и участки возле школ, детских садов и поликлиник.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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