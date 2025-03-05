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05 марта, 11:15

Транспорт

Курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам

Курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам

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Эксперты предложили запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам. Инициативу обсуждали на круглом столе в Общественной палате. По данным МВД, более 40% аварий с электровелосипедами приходится именно на доставщиков.

Специалисты говорят, что столкновение с электровелосипедом, который едет на скорости 25 километров в час, приводит к травмам, аналогичным падению с 7-метровой высоты. Всего, по данным Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний, в Москве сейчас работают от 35 до 40 тысяч курьеров на электровелосипедах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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