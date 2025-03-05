В Рублево-Архангельском возведут 8 школ и 16 детских садов

Фото: пресс-служба мэра иправительства Москвы/Максим Мишин

Восемь школ и 16 детских садов появится в процессе застройки микрорайона СберСити в столичном Рублево-Архангельском. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В данный момент инвестор продолжает строительство трехэтажной школы и детского сада совокупной площадью 28 тысяч квадратных метров. Объекты образования рассчитаны на 1 380 учеников, обратил внимание вице-мэр. При этом застройка будет проводиться еще два года, после чего здания будут переданы в городскую систему образования.

В детском саду создадут 14 групп, а также помещения для занятий музыкой и спортом, включая бассейн. В школе обустроят классы для обучения по разным направлениям, в том числе универсальные и специализированные кабинеты, а также лаборатории и классы с робототехникой, добавил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Общая площадь школы составит почти 19,7 тысячи квадратных метров, детского сада – 8,2 тысячи "квадратов". За время их возведения состоялось уже семь выездных проверок комитета государственного строительного надзора города Москвы, в рамках которых инспекторы оценивали произведенный объем работ и примененные материалы на соответствие проектным решениям", – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В микрорайоне СберСити создадут комфортную среду. В рамках проекта планируется построить более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая 2,5 миллиона квадратных метров жилья и более 800 тысяч квадратных метров офисных помещений. Для жителей будут созданы условия труда в деловых центрах, расположенных в микрорайоне.

Между тем в ТиНАО до 2028 года построят и отремонтируют восемь школ и пять детских садов в рамках Адресной инвестиционной программы. По словам Ефимова, в текущем году планируется завершить строительство школы на 1,1 тысячи мест, дополнительного учебного корпуса для существующего объекта образования, а также реконструкцию зданий минимум двух образовательных организаций.