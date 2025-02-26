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26 февраля, 07:15

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В Москве демонтируют более 55 тыс дорожных знаков к началу 2026 года

В Москве демонтируют более 55 тыс дорожных знаков к началу 2026 года

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К началу следующего года в Москве демонтируют более 55 тысяч дорожных знаков. По данным ЦОДД, они станут ненужными после введения нового ГОСТа. Появятся обновленные знаки, такие как "Глухие" у пешеходных переходов, а на знаке парковки теперь смогут указывать способ установки автомобиля.

Поправки позволят сократить "визуальный шум" на дорогах. Вертикальные таблички "Стоп" не будут закрывать светофоры. Обновленный стандарт станет обязательным с 1 января 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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