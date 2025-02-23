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23 февраля, 11:15

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Масленица в Москве проходит на более чем 30 площадках

Масленица в Москве проходит на более чем 30 площадках

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Фестиваль "Московская Масленица" развернулся в эти выходные более чем на 30 площадках по всей столице. На Манежной площади появился волшебный лес и Город мастеров, а на Тверской – красочные торговые ряды в духе масленичных гуляний. У фонтана расположилась настоящая купеческая гостиная под открытым небом.

Как сообщают организаторы, по всему городу гостей ждут кулинарные мастер-классы, знакомства с гончарным и кузнечным делом, освоение декоративной росписи и вышивки, а также создание игрушек в народном стиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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