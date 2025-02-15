Собянин рассказал о новой базе для ремонта пожарно-спасательных вертолетов в Москве

В столице теперь ремонтируют пожарно-спасательные вертолеты на собственной базе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На базе Московского авиацентра открылся специализированный цех, где работы проводят прямо на аэродроме. В штате – более 90 специалистов, а современное оборудование позволяет ремонтировать ключевые узлы, агрегаты и выполнять сварку алюминия.

Как отметил Собянин, раньше вертолеты приходилось отправлять на обслуживание в другие регионы, а теперь срок ремонта сократился втрое, а затраты уменьшились в 2,5 раза. В начале года после обновления в строй вернулся Ка-32А, сейчас идет восстановление еще одной машины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.