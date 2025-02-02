Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 82-й годовщиной окончания Сталинградской битвы.

"Зимой 1943-го в низовье Волги была окружена и разгромлена мощнейшая группировка немецко-фашистских войск. Наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне. Герои Сталинграда не только отстояли родную землю. Они доказали, что правда, честь, достоинство, любовь к Отечеству – это непоколебимые ценности нашего народа", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы города, в этот день россияне вспоминают погибших в ходе этой битвы и выражают благодарность фронтовикам и труженикам тыла. Мэр также подчеркнул, что мужество и стойкость ветеранов служат вдохновением для участников специальной военной операции.

Сталинградская битва продолжалась более шести месяцев. Она началась 17 июля 1942 и подошла к концу 2 февраля 1943 года. В итоге она оказалась одним из важнейших и крупнейших сражений Второй мировой войны. Столкновения происходили на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии.

Формирования советских войск сумели заставить группировку немецко-фашистских захватчиков вступить в оборонительных боях, после чего окружили ее, сорвали деблокирующее наступление противника и сжали кольцо окружения.

Ранее мэр поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады. Он отметил, что время не властно над защитниками Ленинграда, но все восхищаются их героизмом.

