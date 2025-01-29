Школьников пригласили принять участие в олимпиаде "Великая Победа"

Фото: depositphotos/oksun70

Школьников со всего мира приглашают проверить свои знания о Великой Отечественной войне и принять участие в олимпиаде "Великая Победа" с 25 февраля.

Разрабатывая вопросы и задания к олимпиаде, авторы руководствовались не только возможностью узнать уровень познаний исторических событий, но и воспитать у участников уважение к героическим событиям страны и других государств, а также укрепить международные связи между школьниками.

Кроме того, соревнование способствует развитию образования и культуры, формированию у молодого поколения чувства патриотизма и гордости за свое Отечество.

Стать участниками олимпиады смогут дети в возрасте от 10 до 18 лет. В ходе состязаний они пройдут два онлайн-тестирования и выполнят творческое задание. Три участника, показавшие лучшие результаты, смогут посетить парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года.

Ознакомиться со всей подробной информацией можно на официальном сайте юбилея Победы.

Между тем празднование, которое состоится 9 мая 2025 года, уже начали планировать. Так, Владимир Путин заявил, что приуроченные к этой дате памятные мероприятия пройдут во всех странах ОДКБ. Речь идет о памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских событиях.

Кроме того, президент пригласил на парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики. Также приглашения от российского лидера поступили к главам стран – участниц СНГ, а их военные были приглашены к участию в параде.