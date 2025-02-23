Масленица в Москве будет сопровождаться кулинарными мастер-классами и концертами

В Москве стартовал фестиваль "Московская Масленица", на котором можно попробовать более 200 видов блинов и насладиться многочисленными традиционными забавами. Масштабные гуляния проходят на 30 площадках по всей столице, включая Манежную и Тверскую площади, а также множество окружных локаций.

На Манежной площади раскинулся волшебный лес и Город мастеров, где посетители могут увидеть работу настоящей кузницы и погрузиться в атмосферу русской глубинки. На Тверской площади у фонтана открылась купеческая гостиная, превращенная в уютное пространство для отдыха под открытым небом.

Особое внимание уделяется мастер-классам, где можно научиться росписи ложек, гончарному и кузнечному делу, а также освоить декоративную вышивку и создание народных игрушек. Гостям предложат разнообразные кулинарные уроки, на которых можно научиться готовить традиционные русские блюда.

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