В Музее техники Вадима Задорожного проходят празднования ко Дню защитника Отечества

В Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске в день 23 февраля подготовлена насыщенная программа. Праздник проходит под звуки духового оркестра и ансамбля "Катюша". Гости могут посетить уникальные экскурсии, поучаствовать в лотерее и узнать больше о военной технике.

Особое внимание уделено детям – они могут увидеть проход военной техники, попробовать полевую кухню, которой питаются офицеры на фронте, а также принять участие в экскурсиях по экспозициям музея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.