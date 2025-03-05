Москвичей призвали не парковать авто вблизи деревьев из-за сильного ветра

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей не оставлять автомобили вблизи деревьев из-за сильного ветра. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По прогнозам синоптиков, до 6 марта в Москве будет сильный ветер до 18 метров в секунду.

"Просим водителей не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций", – говорится в сообщении.

Кроме того, автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее москвичей предупредили о непогоде. По данным метеорологов, сильный ветер в столице сохранится 6 и 7 марта. Из-за неблагоприятного прогноза погоды городские службы приведены в состояние повышенной готовности. Горожанам рекомендовали сохранять бдительность на улице во время непогоды.