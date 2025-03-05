Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 12:15

Транспорт

В Москве появятся две новые платные дороги для улучшения транспортной ситуации

В Москве появятся две новые платные дороги для улучшения транспортной ситуации

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В столице планируется строительство двух новых платных магистралей. Первая трасса свяжет север города с деловым центром "Москва-Сити", а вторая – территорию бывшей промзоны ЗИЛ с южными и юго-западными районами, обеспечив альтернативный маршрут в обход Третьего транспортного кольца (ТТК).

Директор Центра исследований "Умный город" Константин Трофименко отметил, что новая дорога не только разгрузит проспект Багратиона, но и создаст дополнительный скоростной коридор до Ленинградского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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