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25 февраля, 11:15

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Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

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В Москве за последний год было введено в эксплуатацию 11 новых путепроводов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, это часть масштабного обновления транспортной инфраструктуры, которое длится уже 14 лет. За это время в городе появилось более 100 новых сооружений, включая мосты, тоннели и эстакады. Такие проекты помогают разгрузить дороги и перераспределить транспортную нагрузку, повышая мобильность города, добавил мэр.

В текущем году продолжается строительство нескольких путепроводов, в том числе в поселке Мосрентген и на северо-востоке Москвы. Одним из крупных проектов является путепровод, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд, открытие которого запланировано на следующий год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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