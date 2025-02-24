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24 февраля, 10:15

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Собянин: за пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве

Собянин: за пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве

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Искусственный интеллект активно используется в столичной медицине. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, за пять лет ИИ проанализировал 14 миллионов лучевых исследований. Это значительно повысило точность и скорость диагностики.

Сейчас московские рентгенологи применяют ИИ для анализа снимков КТ, МРТ, маммографии, флюорографии и рентгена. Пять лет назад в проекте участвовали всего 18 сервисов, а сегодня их более 50. Все они проходят тщательное тестирование, а специалисты постоянно мониторят их работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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