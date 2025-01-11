Новости мира: кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель возобновит работу "Северного потока"

Партия "Альтернатива для Германии" планирует возобновить работу газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти. Об этом заявила кандидат в канцлеры ФРГ от этой партии Алис Вайдель.

Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 10 человек. По последним данным, вокруг Лос-Анджелеса сейчас бушуют шесть очагов общей площадью более 15 тысяч гектаров. Под эвакуацию уже попадают почти 180 тысяч местных жителей.

Компания Илона Маска вживила чип в мозг уже третьему пациенту. Специальная технология помогает парализованным людям получить хотя бы малую часть самостоятельности. При помощи силы мысли владельцы имплантов могут управлять электроникой: общаться в соцсетях, играть в компьютерные игры.

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