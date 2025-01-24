Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

За последний год в Москве построили более 100 километров дорог, включая 25 тоннелей, эстакад и мостов. В ближайшие два года планируется возвести еще 170 километров дорог и свыше 30 искусственных сооружений, рассказал Сергей Собянин.

На южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) открыли движение по эстакаде, соединяющей МКАД с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Протяженность новой эстакады составила 630 метров, что делает ее самой длинной за пределами МКАД.

Также заработал тоннель на пересечении МСД с Симферопольским шоссе, улучшив транспортную доступность сразу пяти районов столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.