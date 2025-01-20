Москвичи и гости города рассказали о самых интересных музеях и экспозициях на ВДНХ

ВДНХ продолжает набирать популярность. В прошлом году выставку посетили 4 миллиона гостей, особенно востребованы музей "АТОМ", центр "Космонавтика и авиация" и павильон "Макет Москвы".

Они привлекают москвичей и туристов своим разнообразием и уникальными выставками. О текущих экспозициях и о том, что сейчас вызывает наибольший интерес спросили у посетителей.

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