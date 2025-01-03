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Более 50 станций столичного метро украсят архитектурно-художественной подсветкой, сейчас она уже установлена на станции "Кузнецкий мост". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Около 70 светильников с теплым светом разместили на фасаде. Они полностью повторяют его цветовую гамму. Освещение подчеркивает уникальный архитектурный облик станции и делает внешний вид вестибюля еще более парадным", – говорится в сообщении.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, новая подсветка появится также на 38 объектах культурного наследия.

"Для каждой из них разработаем индивидуальный проект светильников: цвет в тон фасадов, разный уровень мощности и направление света. Завершим работы до конца 2025 года", – добавил он.

15 декабря было запущено новогоднее оформление столичного транспорта. К празднику украсили Северный и Южный речные вокзалы. Там установили светящиеся инсталляции корабля и двух капитанов, а также еловые арки с подсветкой. В метро Москвы к Новому году соответствующее оформление получили 23 поезда.

