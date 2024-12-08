Собянин назвал Москву одним из самых освещенных городов мира

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москва является одним из самых освещенных городов мира, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



При этом большая часть городских светильников относится к типу энергоэффективных и светодиодных, указал мэр. Вместе с тем в настоящий момент подходят к концу работы по установке архитектурно-художественной подсветки на 30 столичных зданиях. В частности, подсвечиваться начнут Театр кукол имени С.В. Образцова, Музей-квартира Г. М. Кржижановского, ряд храмов и четыре обновленные школы.



Кроме того, каждый год в Москве размещают новогоднюю иллюминацию, которая не только служит праздничным украишением, но также делает улицы более комфортными и безопасными. В нынешнем году город был украшен с помощью более 4,5 тысячи конструкций и арт-объектов, обратил внимание мэр.



Также в столице реализуется масштабная программа внедрения контрастного освещения пешеходных переходов. На данный момент специалисты установили более 5 тысяч опор такого типа, причем 3,5 тысячи из них начали использоваться в этом году. За счет их внедрения водители лучше видят пешеходные переходы.



В заключение Собянин напомнил, что 8 декабря отмечается День наружного освещения, и выразил благодарность всем тем, кто делает Москву более светлой.

К Новому году в столице украшают не только здания. Общественный транспорт в праздничном оформлении начнет ездить по городу с 15 декабря. При этом в Москве уже украсили Северный и Южный речные вокзалы.