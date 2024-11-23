23 ноября, 07:15Город
Исторический особняк отреставрировали в Красносельском районе
В одном из дворов Красносельского района отреставрировали исторический особняк. Это здание проектного бюро, построенное в XIX веке.
Архитектурный облик здания выдержан в классическом стиле. Фасады были оштукатурены и покрашены в светлые тона. Внутри здания обустроены залы, лаборатория и технические помещения. Работы проводились за счет инвестора в рамках программы комплексного обустройства и развития центра города.
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