Исторический особняк отреставрировали в Красносельском районе

В одном из дворов Красносельского района отреставрировали исторический особняк. Это здание проектного бюро, построенное в XIX веке.

Архитектурный облик здания выдержан в классическом стиле. Фасады были оштукатурены и покрашены в светлые тона. Внутри здания обустроены залы, лаборатория и технические помещения. Работы проводились за счет инвестора в рамках программы комплексного обустройства и развития центра города.

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