Первый беспилотный поезд будут тестировать в столичном метро по ночам

Первый беспилотный поезд в московском метро будет курсировать ночью. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. При этом на первом этапе движение состава будет контролировать машинист.

Инновационный поезд без пассажиров будет ходить по Большой кольцевой линии (БКЛ). В дальнейшем технологию планируется внедрить и на других линиях метрополитена.

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