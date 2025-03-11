Правительство РФ поддержало увеличение штрафов за перевозку детей без спецустройств

В России увеличат штрафы за перевозку детей без детских кресел и бустеров. Законопроект поддержало правительство. Для водителей штрафы планируют поднять с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – со 100 до 200 тысяч рублей.

В соответствии с правилами, детей до 7 лет необходимо перевозить только в автолюльке или детском кресле, а пассажиры до 11 лет должны находиться на заднем сидении с использованием ремня безопасности.

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